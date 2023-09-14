«Это позволит выпускникам программы стать высоковостребованными специалистами». В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открыт набор в ИТ-академию

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартует третий сезон ИТ-академии, в рамках которого ученики городских школ 9–11-х классов освоят азы программирования и 3D-макетирования. На реализацию нового этапа проекта компания направила 850 тысяч рублей.

Для обучения в ИТ-академии ЕВРАЗа претендентам необходимо пройти тестирование на сайте https://ilogic.school и собеседование до 24 сентября. По результатам вступительного испытания в проекте примут участие 60 школьников, из них 20 лучших на этапе отбора получат грант ЕВРАЗа и будут учиться бесплатно.

Учебный период третьего потока — с 1 октября 2023 года по 1 июня 2024 года. За это время ребята освоят азы сетевого программирования, проектирования и 3D-макетирования, изучат способы обработки информации и построения многопоточных приложений, а также укрепят знания по физике и математике.

«Те, кто ранее обучался в ИТ-академии и продолжил участие в проекте, погрузятся в тему разработки веб-сервисов. В программе — изучение теории и практические упражнения, в том числе непосредственное участие в реальных ИТ-проектах ЕВРАЗ НТМК под руководством опытных специалистов производства», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

Занятия будут проходить по вечерам с понедельника по пятницу в нижнетагильском центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Выпускники получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования.

«Помимо новых знаний и навыков программирования, участники ИТ-академии в ходе проектной деятельности научатся выстраивать взаимодействие в команде: распределять роли, планировать этапы и сообща решать поставленные задачи. В дальнейшем такой комплекс компетенций позволит выпускникам нашей программы стать высоковостребованными специалистами», — отмечает директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

В первых двух потоках образовательного проекта ЕВРАЗа приняли участие 120 старшеклассников из Нижнего Тагила. В процессе обучения ребята познакомились с металлургией: посетили доменный цех ЕВРАЗ НТМК, узнали о технологических процессах и цифровых проектах, а также поучаствовали в хакатоне — командном состязании по созданию прототипа ИТ-продукта.