«Это одно слово — коррупция»: глава «Роснефти» назвал виновных в росте цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Коммерсанту» обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур в регионах.

По его мнению, именно они подстёгивают рост цен на топливо, так как их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. В качестве примера глава госкомпании привёл один регион, где из 300 АЗС шесть — независимые.

«Там ценообразование идёт по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также ещё десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют её уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний», — рассказал Сечин.

По словам главы «Роснефти», в частности, у компании «Октан» в Приморском крае формально всего около 10 заправок, однако «владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе». Глава «Роснефти» объяснил сложившуюся ситуацию коротко: «Это одно слово — коррупция».

Напомним, в начале ноября все крупные нефтяные компании подписали соглашение об остановке роста цен на бензин и дизельное топливо.