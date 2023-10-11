«Это новое рождение набережной». В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие Нижне-Выйского сквера после капитального ремонта (ВИДЕО)

Накануне, 10 октября, в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие Нижне-Выйского сквера после капитального ремонта. Это самый крупный объект в городе, благоустроенный в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. Площадь сквера составляет 3,56 гектара. Журналист АН «Между строк» побывала на мероприятии.

Благоустройство территории стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Средства на ремонт выделены из бюджетов разных уровней: федерального, областного и городского. Общая стоимость работ составила порядка 100 млн рублей.

«Я уверен, что произошло новое рождение этой набережной. Очень приятно, что, помня историю Нижнего Тагила, здесь был установлен макет первого русского паровоза, который напоминает нам о наших предках Черепановых. Как будет дальше развиваться территория, зависит от нас с вами. Если мы будем её беречь, помогать развитию, это будет прекрасный объект. Если будем разрушать, то через некоторое время это будет то место, куда опять станет неинтересно приходить. Поэтому берегите созданное нами вместе с вами», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Николай Смирнов



Глава города Владислав Пинаев также поздравил жителей с обновлением сквера и подчеркнул, что проект невозможно было бы реализовать без поддержки властей региона и инициативы граждан.

«Общественную территорию мы сделали благодаря нацпроекту. Нас во всём поддерживает наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. Однако отдельные слова благодарности я хотел бы сказать всем, кто проголосовал за реконструкцию этого сквера и набережной. Я думаю, что для жителей Выи это яркое событие, которое они запомнят на всю жизнь», — сказал Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев

Проект благоустройства разработан с учётом пожеланий и интересов жителей микрорайона ВМЗ. В сквере построены детские игровые комплексы, зоны отдыха, смотровые и спортивные площадки, установлены системы наружного освещения и видеонаблюдения, восстановлена историческая ограда парка, отремонтирована подпорная стена вдоль пруда, обустроена пляжная зона с шезлонгами и воздвигнут амфитеатр. А в самом сердце Нижне-Выйского сквера появился макет паровоза Черепановых. Предусмотрены все условия для отдыха маломобильных граждан.

Напомним, более 29,5 тысячи тагильчан отдали свои голоса за восстановление именно этого объекта. Число проголосовавших превысило количество жителей микрорайона в три раза.