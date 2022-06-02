Нижне-Выйский сквер в Нижнем Тагиле благоустроят в 2023 году

По итогам голосования за объекты благоустройства в следующем году в Нижнем Тагиле приведут в порядок Нижне-Выйский сквер, который расположен на улице Верхняя Черепанова. Объект набрал больше всего голосов среди трёх претендентов — 29 664.

На реконструкцию в 2023 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» также претендовали пешеходная зона в районе Черноисточинского шоссе, 19 и парк в микрорайоне Рудник им. III Интернационала.

Напомним, что тагильчане голосовали за предложенные объекты с 15 апреля по 31 мая. Итоги онлайн-голосования утвердила общественная комиссия, которая реализует муниципальную программу.

По предварительным подсчётам, за три общественные территории отдали голоса более 70 тысяч жителей города старше 14 лет. В пресс-службе мэрии отмечают, что число проголосовавших увеличилось на 20 тысяч в сравнении с 2021 годом. Уточнённые сведения с числом проголосовавших по каждому объекту будут озвучены после проверки данных Минстроем РФ.

«Самая активная борьба за федеральные субсидии развернулась между Нижне-Выйским сквером и пешеходной зоной по Черноисточинскому шоссе. Конкуренция между этими территориями не ослабевала до последнего момента. В последние две недели лидерство всё время переходило от одного объекта к другому. По итогу с минимальным отрывом в 599 голосов победил сквер на ВМЗ», — рассказал на заседании комиссии первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

Кроме того, вице-мэр заявил, что Владислав Пинаев планирует обратиться с письмом в МинЖКХ региона, чтобы включить в финансирование ещё одну территорию, которая заняла второе место в голосовании.