«Это может вызвать коллапс на уровне поликлиник». С 1 сентября в России вводятся новые правила продажи лекарств

С 1 сентября в России ужесточаются правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. Согласно постановлению правительства РФ, при приобретении таких препаратов нужно предъявлять выписанный врачом рецепт с номером и печатью. Для контроля будет использоваться система МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов), а врачам, как и фармацевтам, придётся вносить лекарства в новые формы отчётности.

«Это означает, что пациентам теперь следует с большей серьёзностью отнестись к покупке рецептурных препаратов, поскольку ужесточение контроля аптек не даст возможности требовать или упрашивать продать препарат без надлежащего рецепта. Чтобы приобрести такой препарат, нужно будет непременно посетить врача. Различные варианты выписки препарата на клочке бумажки и тому подобное, как это распространено сейчас, постепенно уйдут в прошлое», — объяснила редакции «Аргументы и Факты» директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она отметила, что более 70% препаратов в аптеках — рецептурные, но лишь 10% от всех рецептурных препаратов в стране отпускается действительно по рецепту. Однако с сентября любое лекарство можно будет получить только при наличии правильно составленного документа от врача. В числе таких препаратов — антибиотики, сердечно-сосудистые и гипотензивные препараты, некоторые обезболивающие, ингаляторы, которые применяют при астме, препараты от болезней лёгких, практически все лекарства, которые принимают при болезнях щитовидной железы.

«При этом надо понимать: если данные на рецепт не будут введены, система выдаст отказ. Во всяком случае, фармацевты сейчас обеспокоены. Мы надеемся и на введение электронных рецептов, в которых будут и номер, и дата, но сейчас система здравоохранения технически только перестраивается. Думается, что и врачи не готовы к новым правилам. Есть прецеденты, когда аптечные сети возвращали рецепт пациенту, потому что он был неправильно заполнен врачом. Ну и понятно, что пациенты будут тратить больше своего личного времени на приобретение нужного лекарства. Возникает также вопрос с лекарствами, которые рекомендуют в стационаре при выписке. Там рецепты, как известно, не выписывают, так что пациентам после больницы придётся посещать ещё и врача поликлиники, чтобы получить нужный рецепт», — уточнила Виктория Преснякова.

Некоторые такое нововведение приветствуют, аргументируя тем, что в России многие занимаются самолечением, предпочитая покупать лекарства без посещения врача. Однако далеко не все рецептурные лекарства покупают для самолечения. Многим хроническим больным препараты были прописаны врачом, и пациенты, чтобы не ходить каждый месяц в поликлинику, покупают привычные лекарства самостоятельно. Адаптировались к этому и медики, бумажные рецепты они практически перестали выдавать без особой необходимости, а оформлять рецепты с длительным сроком действия ещё сложнее.

Как рассуждает доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв, новый подход может вызвать ряд серьёзных проблем и создать риски для пациентов с хроническими заболеваниями. Ведь рецепт обычно действует короткий срок и его выписывают на одну упаковку лекарственного препарата, которая рассчитана на месячный приём. Поэтому людям с хроническими заболеваниями придётся посещать врача регулярно только для того, чтобы выписать рецепт. В результате неизбежны пропуски в приёме ежедневных препаратов, что приведёт к обострениям заболеваний со всеми вытекающими последствиями.

«Решение продавать рецептурные препараты только по рецепту — правильное. Но не всегда правильные решения — хорошие. Дело в том, что в действительности выписать рецепт не так-то просто, это отдельное упражнение, и есть люди, которые в силу разных обстоятельств не всегда способны его выполнить», — комментирует Павел Воробьёв.

Систему МДЛП ввели в 2020 году. Тогда на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции произошёл лекарственный коллапс и работу системы решили приостановить. Эксперты считают, что такое нововведение может вновь вызвать крах аптечной системы.

«Мне трудно представить, что сейчас можно запустить такую систему продажи рецептурных лекарств. Это может вызвать коллапс на уровне поликлиник, врачи не готовы к наплыву такого количества пациентов. Ведь ранее хроническим больным не было нужды посещать доктора ежемесячно. Они покупали привычные препараты, прописанные ранее, самостоятельно. И перевод всех этих продаж на новые условия может вызвать проблемы», — рассуждает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Встревожены не только эксперты и врачи, но и сами пациенты. В редакцию «Новых известий» обратился президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, который рассказал, что направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отложить введение постановления правительства РФ минимум на 2 года.

«Нельзя просто обязать аптеки заполнять соответствующие формы под страхом штрафов, а нужен комплекс мер, направленных на нормализацию обращения рецептурных лекарственных препаратов. Первой проблемой станет то, что пациенты массово попытаются прийти к врачам, которых, как известно, не хватает. Как вы знаете, система здравоохранения была оптимизирована не единожды и как раз без учёта тех пациентов, которые сами покупали лекарства, когда‑то рекомендованные врачом. Теперь есть вероятность, что они массово придут к врачам, если не придут — это ещё хуже. Оценить число таких людей крайне сложно», — говорится в письме президенту.

Кроме того, Лига защитников пациентов предостерегает о последствиях, прежде всего о росте заболеваемости в более тяжёлых формах и смертности. Эксперты также опасаются, что уже к 1 сентября пациенты раскупят все рецептурные лекарства, а те, кому они действительно нужны, не смогут их получить или будут покупать нелегально. Неизбежно появятся фальсификаты и, как следствие, чёрный рынок.