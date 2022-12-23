«Это какой-то цирк с тремя весёлыми буквами». Жительница Нижнего Тагила 2 месяца борется с компанией МТС, которая необоснованно списывает деньги со счёта

Тагильчанка Лариса уже почти 2 месяца не может добиться от компании МТС объяснений, почему с её счёта внезапно списываются деньги за услугу, которой она не пользуется.

«Началось всё в середине ноября. Просто так начали приходить SMS, в которых написано, что с моего счёта взимается плата в размере 87 рублей за использование файлообменных сетей, следом происходит списание», — рассказала АН «Между строк» Лариса.

Поскольку тагильчанка была уверена, что никакими файлообменными сетями не пользовалась, то обратилась в техподдержку. В компании ей пообещали разобраться, а через некоторое время вернули списанные средства. После этого случая аналогичные списания произошли ещё два раза. И каждый раз после жалобы в техподдержку деньги возвращались. При этом вразумительного ответа о причинах списания женщина так и не получила. После второго случая Лариса отправилась в офис компании, где составила письменную претензию (имеется в распоряжении редакции).

В обращении она потребовала вернуть деньги на счёт и объяснить причину списания, а ответ прислать в письменном виде на почту. Ответа Лариса так и не дождалась. Как позже выяснилось, сотрудник компании, который принимал претензию, по какой-то причине не заполнил графу с почтовым адресом.

«После очередного списания я обратилась на горячую линию МТС, чтобы рассказать о своей проблеме и заодно спросить, когда я получу ответ на свою претензию. Мне ответили, что я дополнительно не прописала адрес, на который мне нужно отправить ответный документ, но обращение с моих слов составлял сотрудник в офисе. Я ему чётко объяснила, что мне нужен письменный ответ на мою претензию, он покивал головой, но в итоге расставил галочки в других местах. Из-за этого горе-сотрудника мне теперь снова нужно идти в офис и писать новую претензию. Получается, что МТС просто так списывает деньги, а мне нужно ходить по нескольку раз к ним и писать бумажки», — возмущается тагильчанка.

Точного ответа, почему происходят списания, в МТС так и не дали. Сначала в техподдержке обосновывали вычет тем, что услуга прописана в тарифном плане, а позже заявляли, что списание происходит из-за использования VPN.

«Если каждые сутки у меня по-тихому будут списывать по 87 рублей, то это получается 2,5 тысячи рублей в месяц. Почему я должна платить за услугу, которой не пользуюсь? История повторяется уже в третий раз, последнее списание было вчера. Ощущение, что МТС держит своих “дорогих” клиентов за дураков. Это какой-то цирк с тремя весёлыми буквами получается», — делится Лариса.

Тагильчанка намерена обращаться в Роспотребнадзор.