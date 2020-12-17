«Это болезненная тема для людей». Депутаты Нижнего Тагила остались недовольны перезамерами ТКО в городе

Депутаты Нижнетагильской гордумы остались недовольны той информацией, которую предоставили им чиновники по итогам перезамеров накопления твёрдых коммунальных отходов в городе. Первый этап замеров, осенний, проходил с 12 октября по 7 ноября. Народные избранники надеялись, что до Нового года представители мэрии уже расскажут им о полученных результатах. Однако замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров заявил сегодня депутатам профильной думской комиссии о том, что электронные ведомости, в которых указаны все финальные цифры по замерам, пока не готовы.
«Замеры проходят в четыре этапа — осенью, зимой, весной и летом, — напомнил Игорь Комаров. — Сроки проведения определены. Осенние замеры в этом году уже проходили, в течение 28 календарных дней. Была проведена работа по 99 точкам. Это предприятия торговли и транспортные предприятия, школы и колледжи, детские дома, парки и кладбища. Также многоквартирные и частные жилые дома. Работали совместно с “Тагилдорстроем”, “Тагилспецтрансом”, компанией “Элис”. “Рифей” выделял людей и оборудование. Сейчас мы заканчиваем составлять электронные ведомости. До конца года передадим их в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области. Она подведёт итоги. Предварительный результат мы получим где-то к концу января. Ко второму этапу замеров приступим ориентировочно в начале 20-х чисел января».
Контролировала первый этап перезамеров специальная рабочая комиссия, в которую вошли и чиновники, и общественники, и депутаты. При этом общественники не раз высказывали претензии к процедуре. Например, член комиссии Андрей Волегов-Князев ранее отмечал, что на Круговой-Авангардной на контейнерную площадку для индивидуального жилищного строительства проезжающие автомобили подбрасывают мусор. А на площадку на Черноисточинском шоссе, 29а отходы выкидывают жители соседних домов. В начале ноября в мусорном баке возле одной из школ общественники даже нашли 90 люминесцентных ламп. Тагильчане опасаются, что из-за многочисленных нарушений результаты перезамеров могут оказаться необъективными.
«Мы приезжали в первый день на Ломоносова, 11, где гостиница “Арена”. Нам руководители работающих там учреждений рассказали, что последний раз мусор оттуда увозили неделю назад. То есть в ведомость сразу поставили семидневные объём и массу. Много было выбрано точек замеров возле дорог. Жители шли на остановку, например, с улицы Булата Окуджавы, но кидали мусор в контейнер на Смелянского. У нас есть видеозапись. Мы мерили покрышки, которые были в контейнерах, и отвозили их на полигон, чего тоже не должно быть. Я посчитал, где-то в 4,3 раза было увеличение от фактических показателей», — отметил руководитель региональной общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов-Князев на комиссии.
Общественник предложил сделать осенние перезамеры в 2021 году, но уже с учётом всех замечаний. А природоохранный прокурор Денис Исаков в свою очередь посоветовал чиновникам прислушаться к изложенным замечаниям.
Депутат Михаил Кручинин в ходе заседания комиссии отметил, что доклад Игоря Комарова «абсолютно неинформативный», и попросил его высказать личное мнение по итогам первого этапа замеров.
«Вы должны были нам к концу года рассказать о результатах. По факту вы говорите сейчас о том, что они в лучшем случае будут в следующем году. Эта тема болезненная для людей. Мы два года её уже обсуждаем. А сейчас по факту не имеем никакой даже первичной информации, разговор бессмысленный. Вы нам скажите как эксперт: те объёмы, которые удалось получить после замеров, соответствуют ли тем параметрам, что были заявлены в тарифе? Больше они или меньше?» — спросил напрямую депутат Михаил Кручинин.
В ответ Игорь Комаров сообщил, что пока не готов комментировать результаты замеров по многоквартирным и частным жилым домам. Но ответил, что «визуально мусора много».
«Что касается всего остального мусора — малого и среднего бизнеса, — то там объёмы наверняка будут гораздо меньше», — добавил также чиновник.
В итоге депутаты думской комиссии по городскому хозяйству решили вернуться к обсуждению темы перезамеров ТКО в январе 2021 года.
- Замеры проводятся в 14 муниципалитетах Свердловской области. Полученные данные направят в РЭК, по ним проведут расчёты нормативов накопления отходов и тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.
- Многие тагильские общественники уверены, что нормативы накопления ТКО завышены, а жители города переплачивают за вывоз мусора. Они надеются, что после перезамеров величина тарифа будет снижена. Однако сегодня на думской комиссии депутат Леонид Мартюшёв отметил, что даже при перерасчёте объёмов мусора тариф могут оставить на прежнем уровне из-за роста инфляции. Кроме того, переплату за обращение с ТКО за прежние месяцы тагильчанам никто не вернёт, так как это не предусмотрено ни в одном документе.