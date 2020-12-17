«Это болезненная тема для людей». Депутаты Нижнего Тагила остались недовольны перезамерами ТКО в городе

Депутаты Нижнетагильской гордумы остались недовольны той информацией, которую предоставили им чиновники по итогам перезамеров накопления твёрдых коммунальных отходов в городе. Первый этап замеров, осенний, проходил с 12 октября по 7 ноября. Народные избранники надеялись, что до Нового года представители мэрии уже расскажут им о полученных результатах. Однако замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров заявил сегодня депутатам профильной думской комиссии о том, что электронные ведомости, в которых указаны все финальные цифры по замерам, пока не готовы.

«Замеры проходят в четыре этапа — осенью, зимой, весной и летом, — напомнил Игорь Комаров. — Сроки проведения определены. Осенние замеры в этом году уже проходили, в течение 28 календарных дней. Была проведена работа по 99 точкам. Это предприятия торговли и транспортные предприятия, школы и колледжи, детские дома, парки и кладбища. Также многоквартирные и частные жилые дома. Работали совместно с “Тагилдорстроем”, “Тагилспецтрансом”, компанией “Элис”. “Рифей” выделял людей и оборудование. Сейчас мы заканчиваем составлять электронные ведомости. До конца года передадим их в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области. Она подведёт итоги. Предварительный результат мы получим где-то к концу января. Ко второму этапу замеров приступим ориентировочно в начале 20-х чисел января».

Контролировала первый этап перезамеров специальная рабочая комиссия, в которую вошли и чиновники, и общественники, и депутаты. При этом общественники не раз высказывали претензии к процедуре. Например, член комиссии Андрей Волегов-Князев ранее отмечал, что на Круговой-Авангардной на контейнерную площадку для индивидуального жилищного строительства проезжающие автомобили подбрасывают мусор. А на площадку на Черноисточинском шоссе, 29а отходы выкидывают жители соседних домов. В начале ноября в мусорном баке возле одной из школ общественники даже нашли 90 люминесцентных ламп. Тагильчане опасаются, что из-за многочисленных нарушений результаты перезамеров могут оказаться необъективными.

«Мы приезжали в первый день на Ломоносова, 11, где гостиница “Арена”. Нам руководители работающих там учреждений рассказали, что последний раз мусор оттуда увозили неделю назад. То есть в ведомость сразу поставили семидневные объём и массу. Много было выбрано точек замеров возле дорог. Жители шли на остановку, например, с улицы Булата Окуджавы, но кидали мусор в контейнер на Смелянского. У нас есть видеозапись. Мы мерили покрышки, которые были в контейнерах, и отвозили их на полигон, чего тоже не должно быть. Я посчитал, где-то в 4,3 раза было увеличение от фактических показателей», — отметил руководитель региональной общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов-Князев на комиссии.

Общественник предложил сделать осенние перезамеры в 2021 году, но уже с учётом всех замечаний. А природоохранный прокурор Денис Исаков в свою очередь посоветовал чиновникам прислушаться к изложенным замечаниям.

Депутат Михаил Кручинин в ходе заседания комиссии отметил, что доклад Игоря Комарова «абсолютно неинформативный», и попросил его высказать личное мнение по итогам первого этапа замеров.

«Вы должны были нам к концу года рассказать о результатах. По факту вы говорите сейчас о том, что они в лучшем случае будут в следующем году. Эта тема болезненная для людей. Мы два года её уже обсуждаем. А сейчас по факту не имеем никакой даже первичной информации, разговор бессмысленный. Вы нам скажите как эксперт: те объёмы, которые удалось получить после замеров, соответствуют ли тем параметрам, что были заявлены в тарифе? Больше они или меньше?» — спросил напрямую депутат Михаил Кручинин.

В ответ Игорь Комаров сообщил, что пока не готов комментировать результаты замеров по многоквартирным и частным жилым домам. Но ответил, что «визуально мусора много».

«Что касается всего остального мусора — малого и среднего бизнеса, — то там объёмы наверняка будут гораздо меньше», — добавил также чиновник.

В итоге депутаты думской комиссии по городскому хозяйству решили вернуться к обсуждению темы перезамеров ТКО в январе 2021 года.