«Эта история заставляет задуматься об эффективности нашей правоохранительной системы». В Нижнем Тагиле суд присяжных второй раз оправдал мужчину, признанного ранее виновным в смерти 18-летнего парня

В марте 2018 года в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом, возле кафе «У Надежды» на улице Кооперативной, произошла массовая драка. Один из её участников, 18-летний Александр, спустя несколько дней скончался в реанимации от полученных во время потасовки травм. В качестве главного подозреваемого следствие выбрало местного жителя Амаяка Согояна. Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сам Амаяк не отрицал своего участия в драке и даже признавал, что пару раз ударил Александра при самообороне, но не нанёс ему серьёзных увечий.

Первое судебное разбирательство длилось почти 9 месяцев: с октября 2018 года по май 2019-го. Тогда суд признал мужчину виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы строгого режима, Амаяк был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. Стороне защиты удалось обжаловать приговор в Свердловском областном суде, и дело вернулось в Пригородный районный суд, но пересматривалось уже с участием присяжных. Начавшееся повторное судопроизводство закончилось для Амаяка оправдательным приговором в январе 2021 года. После этого приговор обжаловала уже сторона обвинения, которая вновь довела дело до суда в апреле 2022 года. С того момента и до вынесения приговора 9 июня 2023 года длился третий судебный процесс, и вновь присяжные признали Согояна невиновным.

Мужчина признаётся, что за более чем 5 лет судебных тяжб он разочаровался в правоохранительных органах, при этом отмечает, что от многолетних судов пострадал не только он, но и его родители, у которых из-за переживаний за сына существенно ухудшилось здоровье. Тем не менее Амаяк подчеркнул, что благодарен присяжным, которые уже не в первый раз принимают решение о его непричастности к гибели человека. В то же время мужчина уверен, что прокуратура снова попытается обжаловать приговор и уже в четвёртый раз попробует посадить его в тюрьму.

«Честно говоря, вся эта история, которая продолжается уже шестой год, заставляет задуматься об эффективности нашей правоохранительной системы. Прокуратура и следственные органы в очередной раз пытаются посадить меня в тюрьму, и уже второй раз благодаря присяжным заседателям, которые единогласно признают меня не то что невиновным, а непричастным к совершению инкриминируемого преступления, с меня снимают обвинения и выносят оправдательный приговор. Хочется сказать этим людям большое человеческое спасибо за это. Удивительно, что к таким однозначным выводам приходят обычные люди, а вот следователи и прокуратура, которые, казалось бы, должны быть в этом вопросе профессионалами, всё равно уверены в том, что я причастен к смерти человека. Неприятно и то, что во время заседаний судья не давал нормально работать моему адвокату, затыкал его, не давал привлекать свидетелей, которых адвокат считал нужным выслушать», — рассказал АН «Между строк» Амаяк Согоян.

Отметим, на момент публикации приговор не вступил в законную силу, поэтому у стороны обвинения есть законное право на его обжалование.