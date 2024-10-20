«Есть девушки-комбайнёры, шофёры, лётчицы, шахтёры. Почему бы не появиться девушкам-металлургам?» Фаина Шарунова — первая в мире женщина-горновой

Тот, кто хотя бы раз видел, как работает горновой, или же сам является представителем этой профессии, прекрасно понимает, что труд горнового — это не женское дело. Сегодня речь пойдёт о Фаине Шаруновой.

Любопытно, что сама Фаина Васильевна поначалу не считала себя первой женщиной-горновой. «Да я не первая, первой была Марфа Тагильская. Давно это было, ещё при Никите Демидове», — говорила она в интервью корреспонденту «Тагилки» Александру Ермакову. На самом деле, легенда о Марфе Тагильской ходила по демидовским заводам аж с середины XVIII века. Якобы жила на Выйском заводе молодая казачка Марфа, которую за убийство мужа Акинфий Никитич сослал на веки вечные на Ревдинский завод — демидовскую каторгу. В Ревде Марфа и стала горновой. Акинфий, узнав об этом из донесения ревдинского приказчика, нарочно приехал из Москвы на Урал, «смотрел, как молодуха работает у горна», и велел освободить её от наказания и поставить мастером к домне. Но гордая казачка работать на Демидова не стала и два дня спустя сбежала из Ревды в кержацкие скиты, где и закончила свой век, дожив до 100 лет. Эту легенду Фаина Васильевна слышала в детстве от своих родственников, будучи ещё девчонкой. Но вряд ли тогда она думала о том, что через несколько лет сама станет горновой. Мечты в ту пору у неё были самые обычные: семья, достаток в доме, дети.

Фелисата Васильевна Шарунова родилась в 1914 году в селе Николо-Павловском. Родилась девочка в мае, а по старинным поверьям, «рождённые в мае всю жизнь маяться будут». Поэтому родители решили хоть как-то обмануть судьбу дочери и назвали её не по святкам, как настаивал местный батюшка, а выбрали имя Фелисата, которое означало «счастливая». Жили Шаруновы не бедно: в хозяйстве были две коровы, лошадь, козы, куры, гуси, в амбаре не переводилось зерно. Василий Шарунов слыл среди односельчан работящим, оборотистым мужиком, его уважали и соседи, и волостные власти. Но грянула Первая мировая война, и Василия забрали в армию. Провоевал он недолго — меньше года. Германская пуля пробила лёгкое, и солдата списали. В родном селе Василий Шарунов взялся возить товары местных купцов на Ирбитскую ярмарку, но неопытного коммерсанта обнесли лихие люди, украв и деньги, и товар. Семья попала в долговую кабалу. После Октябрьской революции, в разгар Гражданской войны, во время одного из боёв с колчаковцами отца Фелисаты тяжело ранили. Он умер, оставив семью без средств к существованию. Будущую горновую отдали на воспитание тётке, но девочка сбежала домой: ей не понравилось, что родственница учила её «христарадничать» — побираться по дворам односельчан. «Дома хоть и голоднее было, но спокойнее, и честь чиста», — рассказывала позднее Фаина Васильевна известному вятскому писателю Михаилу Лаптеву, который, по сути, стал её единственным биографом.

Послевоенная разруха и неурожаи 1922 и 1923 годов привели к тому, что в Николо-Павловском наступил голод. Фелисата отправилась в Нижний Тагил к двоюродной сестре покойного отца, где стала ухаживать за её больными детьми и помогать по хозяйству. Глава семейства был доменным мастером на заводе. Прожив у родственников два года, Фелисата вернулась в родное село. Но тут всё изменилось: мать, выдав замуж старших дочерей, сама вышла замуж, а отношения у Фелисаты с отчимом не складывались. И тогда девушка решила вернуться в город. В нехитрых планах на ближайшее время было записаться на курсы ликвидации безграмотности, получить специальность.

Работать Фелисата Васильевна начала с 13 лет: её взяли мойщицей посуды в рабочую столовую. Правда, проработала она там недолго. В столовую нагрянула комиссия с какой-то проверкой, заведующую столовой оштрафовали за использование детского труда, а Фелисату определили в интернат, где она научилась читать, писать и считать, получила навыки закройщицы. Но почему-то её всегда влекло на завод. Может, потому, что воспитанники интерната ходили обедать в заводскую столовую, а там только и слышны были разговоры о производственных успехах и неудачах.

Но прежде, чем попасть на завод, девушка окончила курсы зоотехников-кролиководов. Тогда же она решила сменить имя с Фелисаты на Фаину. В этом её убедил один приятель, утверждавший, что Фелисата — это старое церковное имя и негоже ей носить такое. В 1933-м Фаина попала по распределению на кролиководческую ферму под Свердловском, но долго поработать там не довелось: ферма сгорела при загадочных обстоятельствах. Пришлось возвращаться в Нижний Тагил, где полным ходом шло строительство НТМЗ — Ново-Тагильского металлургического завода. Фаина устроилась на станцию Смычка на разгрузку угля, а вскоре вступила в комсомол. Комсомольская организация станции Смычка в те годы гремела на весь Тагил — коллектив был дружный, инициативный: то организуют спортивные соревнования среди комсомольских бригад города, то начнут выпускать свою газету, то возьмутся помогать руководству станции выявлять пьяниц и бракоделов. Фаина стала писать заметки в местную многотиражку, затем ей поручили выступить на траурном митинге памяти рабкора Григория Быкова, а потом пригласили на завод имени Куйбышева для «укрепления состава комсомольской организации». Но комсомолка Шарунова быстро освоила профессию строгаля и стала давать по две-три нормы за смену. От комсомольской организации завода её выдвинули в женсовет города, она принимала участие в шефских концертах самодеятельности для деревенских жителей, посещала курсы ликбеза, занималась самообразованием. А после Х съезда ВЛКСМ, где прозвучал призыв девушкам осваивать мужские профессии, выступила с такой инициативой на парткоме завода. «Есть ведь девушки-комбайнёры, шофёры, лётчицы, шахтёры. Почему бы не появиться девушкам-металлургам?» — говорила Фаина, выступая на комсомольских и партийных собраниях. И заявила, что сама готова стать хоть горновым. В горкоме партии инициативу поддержали, а рабочие-доменщики на заводе раскритиковали: «Не женское это дело — металл варить». Тем не менее к домне Фаину допустили. Сначала она занималась подготовительными работами, потом стала учиться на помощника горнового, а затем и на горнового мастера.

Комсомолка Фаина Шарунова (фото неизв. автора из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/bb9/bb9c239e75a9cd7bb9998d7f1fab49d3.jpg)

О молодой женщине Фаине, освоившей исключительно мужскую профессию горнового, написали в «Тагильском рабочем», а затем и в областной газете «Уральский рабочий». Но всесоюзную славу Фаина Васильевна обрела в первые годы Великой Отечественной войны, когда Нижнетагильский завод имени Куйбышева освоил выпуск феррохрома, необходимого для выплавки брони.

До войны в нашей стране ферросплавы получали на южных металлургических заводах, на Украине, используя для этого никопольские и чиатурские марганцевые и хромистые руды. Но никопольские месторождения оказались захвачены врагом, в районах металлургических заводов Украины шли упорные бои, и поставки ферросплавов в восточные районы СССР прекратились. Потребность же в них росла с каждым днём: фронт требовал боевую технику, особенно танки. Для изготовления танковой брони нужны были легированные стали, а для них необходимы ферросплавы. Поэтому летом 1941-го Совет народных комиссаров СССР выдал задание Наркомату чёрной металлургии в короткие сроки организовать производство ферросплавов на Урале. И выбор пал на металлургический завод имени Куйбышева в Нижнем Тагиле. Проблема заключалась в том, что ферросплавы выплавлялись в электропечах, что для Украины с её Днепрогэсом было нормально, но на Урале с электричеством были определённые проблемы. Да и мощных электропечей в Нижнем Тагиле не было.

Пока в горкоме партии и на заводе имени Куйбышева ломали голову над тем, как запустить выпуск ферросплавов быстро и в большом количестве, геологи Высокогорского рудоуправления решили проблему с рудой, запустив добычу хромистых и марганцевых руд на Сарановском и Полуночном месторождениях. Теперь дело было за металлургами. Кто-то из ветеранов производства вспомнил старинную историю о том, как в 1890 году на заводе попытались получить ферросплав в доменной печи. Тогда попытка не удалась, домну «закозлили», идею признали бесперспективной. Но это было полвека назад, когда технологии были ещё примитивными. Заводчане подняли архивы и, изучив документацию конца XIX века, пришли к выводу, что выплавлять ферросплавы в домнах теперь реально. В Нижний Тагил приехали учёные-металлурги во главе с академиком Академии наук Казахской ССР Владимиром Михайловым, которые разработали и утвердили техпроцесс и обнародовали его на собрании трудового коллектива завода. Тогда же назначили день плавки и выбрали бригаду металлургов, которые будут её проводить: мастер Семён Дементьев, старший горновой Григорий Усольцев и горновой Фаина Шарунова. Кандидатуру Шаруновой некоторые старые рабочие встретили в штыки: важный государственный заказ, а тут эта девчонка. Однако за Фаину вступился не только завком комсомола, но и горком ВКП(б). Возражать было бесполезно.

Первая плавка феррохрома в доменной печи была проведена 30 августа 1941 года и завершилась полным успехом. Всего было выполнено 39 экспериментальных плавок, за время которых было получено 519 тонн феррохрома. На отработку технологии выплавки ферросплавов в доменной печи понадобилось всего 12 дней — абсолютный рекорд тех лет. Мало того, тагильские металлурги первыми в мире доказали, что выплавлять ферросплавы, да ещё и разных сортов, можно и в домне, что до сих пор считалось невозможным. 19 сентября акт по сдаче технологии выплавки феррохрома в доменном процессе был утверждён. С этого дня тагильские металлурги стали ежесуточно производить по 60–90 тонн феррохрома, что позволяло приступить к выплавке специальных сталей, которые были так нужны нашим танко- и самолётостроителям. Технологию тут же начали внедрять на Уральском вагоностроительном заводе, на заводах в Свердловске, Челябинске и Магнитогорске.

О трудовой победе тагильчане доложили в Москву председателю Государственного комитета обороны Сталину. Рапортовали тогда не только о начале выплавки ферросплавов, но и о сборе заводчанами денег на постройку танковой колонны «Металлург-Куйбышевец», одним из инициаторов которого также была Фаина Васильевна.

Фото неизв. автора из фондов НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/18/ТАГИЛЬСКИЙ-РАБОЧИЙ.-1943-Г.-19-ЯНВАРЯ-№-15.JPG)

В начале 1943-го о первой в мире женщине-горновом написала «Комсомольская правда». И с тех пор о Фаине Шаруновой заговорил весь Советский Союз. Ей начали писать письма с передовой, благодаря за её трудовой подвиг. Письма с фронтов приходили пачками, на большинстве из них стоял адрес: «Урал. Фаине Шаруновой». Моряки Северного флота просили разрешения назвать её именем бригаду минных тральщиков, а танкисты генерала Рыбалко назвали танк, выдержавший восемь попаданий немецких снарядов, «Фаечкой». Обо всём этом Фаина Васильевна узнала уже позже, когда выписалась из больницы. В марте 1943 года при выпуске металла подручный допустил ошибку и брызги чугуна, вырвавшегося на разливочную площадку, окатили Фаину с головы до ног. С ожогами одной трети кожного покрова её доставили в 3-ю городскую больницу.

Горновой Фаина Шарунова у домны (фото неизв. автора из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/ed8/ed8026de543c36762160da6dbf758631.jpg)

Лечение проходило долго. После выздоровления Шарунова ещё несколько лет проработала горновым, но затем ей назначили III группу инвалидности и перевели на «лёгкий труд». Спустя шесть лет она вышла на пенсию, но связи с заводом не теряла. Её избрали в Совет ветеранов города, выдвинули в депутаты городского совета. Фаина Васильевна с готовностью бралась за любую общественную работу: выступала перед школьниками и студентами, входила в состав редколлегии городской газеты и городского радио, навещала ветеранов и инвалидов. В 1975-м Фаина Васильевна Шарунова стала почётным гражданином города Нижний Тагил.

За свой труд она была удостоена ордена Трудового Красного знамени, медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть СССР», юбилейной медали «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В советский период о Фаине Васильевне были написаны десятки статей в газетах всех уровней, тагильский скульптор Михаил Павлович Крамской создал бюст легендарной женщины-горновой. Не хватало только книги о жизни и становлении деревенской девушки Фаи — Фелисаты Шаруновой. И книга была написана со слов самой героини. А записал её воспоминания известный вятский писатель и поэт Михаил Петрович Лаптев.

Фаина Васильевна Шарунова (фото неизв. автора из фондов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2015/04/547-1-36-1.jpg)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

При подготовке материала использованы источники:

1. «Тагильский рабочий», № 54 от 7 марта 1943 года.

2. Воспоминания С. И. Саканцева, Н. И. Гончаренко (рукописное, не издавалось).

3. М. П. Лаптев. Костёр рябины красной. Изд. г. Киров, 1993.

4. Литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г. Отдельная благодарность интернет-ресурсу: http://tagil-press.ru.