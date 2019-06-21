ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянина, осуждённого за «сказочного Путина»

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который первым из россиян получил штраф 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти за посты «Путин — сказочный *******», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По мнению Картыжева, российские власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Сторона защиты настаивает на том, что действия осуждённого не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента РФ, который в этом качестве должен быть терпим к критике граждан и избирателей, в том числе выраженной в резкой форме. Таким образом, комментарии Картыжева носили явно политический характер.

Картыжева осудили за два поста в соцсети «ВКонтакте», в которых он написал «Путин — сказочный *******» (бестолочь). Комментарии были оставлены к видео. В первом случае речь идёт о ролике, который посвящён тому, что Россия решила предоставить Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 млрд долларов. Второе видео было про опрос жителей Костромы по поводу «Единой России».

Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта. В Ярославле штраф в размере 30 тысяч рублей был выписан Кириллу Попутникову, который разместил в Facebook фотографию граффити на здании областного управления МВД «Путин — *****» (представитель нетрадиционной сексуальной ориентации). В Вологодской области за статус в соцсети «ВКонтакте» про «сказочного» Путина на 30 тысяч рублей был оштрафован житель села Верховажье Юрий Щадрин.

20 июня Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в законе об оскорблении власти «нет ничего необычного».