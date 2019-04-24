В Новгородской области суд назначил первый штраф по закону о неуважении к власти

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти, со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова пишет «Дождь». По его словам, это первое решение по новому закону.

Картыжева признали виновным в распространении в интернете информации, оскорбляющей власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Суд постановил, что 31 марта 2019 года местный житель опубликовал в интернете «две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству».

Как пишет издание «ВНовгороде.ру», решение было принято 22 апреля, речь идёт о записи во «ВКонтакте» в адрес президента России: «Путин — сказочный (матерное слово)», это следует из записи суда, которую опубликовал Картыжев.

Напомним, 18 марта Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти в интернете, предусматривающий штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей.