Жителя Вологодской области оштрафовали на 30 тыcяч рублей за статус про «сказочного Путина»

Жителя Вологодской области Юрия Щадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти за статус во «ВКонтакте» про президента Владимира Путина, сообщает «Медиазона».

В начале мая Щадрин, который ранее организовал митинг против пенсионной реформы в своём селе, поставил статус: «Путин ******* не сказочный, а реальный». За это против него возбудили административное дело.

Напомним, в конце марта житель Новгородской области Юрий Картыжев опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост со словами «Путин — сказочный ******». В апреле на Картыжева составили протокол, по которому его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это был первый случай применения закона о «неуважении к государству» (часть 3 статьи 20.1 КоАП), подписанного в марте. За его первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.