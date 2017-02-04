ЕСПЧ присудил группе россиян 174 тысячи евро за нарушение права на свободу собраний

Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний. Об этом говорится в решении по жалобе 23 россиян, среди которых правозащитник Лев Пономарёв и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, сообщает «Медуза».

Суд обязал Россию выплатить заявителям 173,5 тысячи евро за нарушение их прав и для компенсации судебных издержек.

Ранее в судебном иске сообщалось, что в период с 2009 по 2012 годы местные власти в России в той или иной мере препятствовали проведению 28 массовых акций, 16 из которых были акциями «Стратегии-31». Участники «Стратегии-31» пытались проводить митинги по 31-м числам в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.

ЕСПЧ признал, что заявители не только не смогли воспользоваться правом на свободу собраний, но им также не были предоставлены возможности для правовой защиты. В случае Пономарёва и Удальцова, а также ещё одного заявителя Евгения Ихлова ЕСПЧ также признал нарушение права на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании акций.

Как указано в жалобе, на рассмотрении в ЕСПЧ находятся более 80 подобных заявлений о нарушении права на свободу собраний в России.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC