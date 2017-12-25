ЕСПЧ принял жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова), сообщил в Facebook юридический директор правозащитной организации «Мемориал» Кирилл Коротеев, представляющий интересы журналиста в европейском суде.

По словам Коротеева, ЕСПЧ направил властям России вопросы о том, было ли нарушено право журналиста на личную свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и право на запрет пыток (статья 3 Конвенции).

«Срок для ответа — 13 апреля», — написал Коротеев.

Напомним, в начале августа суд признал Феруза — гражданина Узбекистана — виновным в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить журналиста из России. В МВД заявили, что для предоставления Нурматову политического убежища нет оснований. Защита журналиста подала жалобу в ЕСПЧ, после чего европейский суд решил, что Россия не может выдворить Нурматова в Узбекистан, пока его дело рассматривается в Страсбурге.

21 ноября суд оштрафовал Нурматова на пять тысяч рублей, признав его виновным в незаконной трудовой деятельности в Москве. Протокол на журналиста составили после проверки в редакции «Новой газеты» по поводу трудоустройства иностранных граждан.

С августа Худоберди Нурматов находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Мать журналиста Зоя Нурматова попросила президента России Владимира Путина разрешить её сыну покинуть страну.

Ранее Феруз заявлял, что в Узбекистане ему грозит преследование со стороны местных спецслужб, которые ранее пытались принудить его к сотрудничеству и подвергали пыткам.