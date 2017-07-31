В Москве задержали журналиста «Новой газеты» Али Феруза

В Москве полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, который публиковался под псевдонимом Али Феруз. Об этом сообщил сам задержанный в Facebook. По данным «Новой газеты», журналист показал правоохранителям пресс-карту, но полицейские заявили, что повезут его в ОВД Басманного района для установления личности. Журналист опубликовал видео из полицейской машины.

На видео корреспондент «Новой газеты» сообщил, что ему потребуется адвокат.

Напомним, в мае МВД России отказало Ферузу, являющемуся гражданином Узбекистана, в предоставлении временного убежища. В марте «Новая газета» сообщила о задержании журналиста, в отношении которого полицейские составили административный протокол о нарушении правил въезда в Россию. Издание писало, что его задержали по требованию узбекских властей, он «покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать». В ОВД «Пресненский» журналисту стало плохо, впоследствии его отпустили в больницу под подписку о невыезде. Выйдя из лечебного учреждения, Нурматов вновь попросил полицию о временном убежище в России.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Новая газета»