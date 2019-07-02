ЕСПЧ постановил выплатить участникам митингов 75 000 евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задержанным на митингах 2006-2011 года гражданам 75 000 евро. Постановление суда было опубликовано на сайте организации 2 июля.

Против России подали иск девять человек. ЕСПЧ встал на сторону истцов и решил, что при задержании на мирных акциях были нарушены права россиян. Согласно решению суда, власти обязаны не только выплатить компенсации пострадавшим, но и покрыть судебные издержки. Размер компенсаций каждому заявителю рассчитывался индивидуально.

Это уже не первое решение суда в пользу россиян. Например, в апреле страсбургский суд назначил компенсацию 12,5 тысяч евро главе штаба Навального в Казани Эльвире Дмитриевой за то, что в России её привлекли к ответственности за публикацию объявления о митинге «Он вам не Димон».

В настоящее время в ЕСПЧ находятся более 300 аналогичных жалоб россиян.

Накануне жалобу в европейский суд направил житель Новгородской области Юрий Картыжев, который первый был оштрафован по закону о неуважении к власти за посты «Путин — сказочный ********».