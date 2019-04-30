ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро компенсации активистке из Казани по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека присудил главе штаба Навального в Казани Эльвире Дмитриевой 12,5 тысячи евро компенсации за то, что в России её привлекли к ответственности за публикацию объявления о митинге «Он вам не Димон» в марте 2017 года и за участие в этой акции, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд решил, что российские власти нарушили права Дмитриевой на свободу распространения информации (статья 10 Европейской конвенции по правам человека), участие в мирных собраниях (статья 11 Конвенции), свободу передвижения (статья 5) и справедливое судебное разбирательство (статья 6). Также суд обязал российское правительство оплатить затраты Дмитриевой на адвокатов, её интересы представляли Ирина Хрунова и Константин Терехов.

Ранее Дмитриеву оштрафовали за публикацию во «ВКонтакте» объявления о митинге 26 марта 2017 года. Затем её задержали за участие в этой акции, которую власти не согласовали, и назначили административный арест.

Напомним, акции «Он вам не Димон» прошли 26 марта 2017 года после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о предполагаемых коррупционных связях премьер-министра Дмитрия Медведева. Участники акций протестовали против бездействия властей. Перед митингами Навальный обещал помочь с подачей жалоб в ЕСПЧ всем, кого незаконно задержат.