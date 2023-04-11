«Если не явитесь в суд — объявим вас в федеральный розыск». Телефонные мошенники под видом полицейских пугают тагильчан уголовными делами за пособничество Украине

В редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин Сергей, который рассказал, что накануне ему на сотовый телефон с номера +79917344913 позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем из Москвы.

«Я сразу понял, что это мошенники. Обычно я сразу кладу трубку в таких случаях, но в этот раз решил послушать его историю. Он представился следователем с Петровки, 38, спросил у меня, почему я не был на суде, и заявил, что если я ещё раз не явлюсь в суд, то он меня объявит в федеральный розыск», — рассказал Сергей.

В процессе беседы «следователь» пояснил, что якобы с карты Сергея была проведена операция по обмену рублей на гривны, а после вся сумма была переведена на Украину для поддержки ВСУ.

«А потом он сказал, что, если я не делал никаких переводов, значит, это мошенники пытаются завладеть моими деньгами и нужно срочно перевести их на безопасный счёт. Вот после этих слов я слушать его дальше не стал и положил трубку», — говорит тагильчанин.

В конце марта 2023 года руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков отметил, что каждое четвёртое зарегистрированное преступление совершено в сфере IT, при этом львиная доля таких хищений совершались сотрудниками call-центров, расположенных за рубежом, в основном на Украине. В общей сложности свердловчане за 2022 год перевели мошенникам 1 млрд 600 млн рублей.

О том, как не стать жертвой мошенников, можно прочитать в нашем гайде.