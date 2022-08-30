Ещё один экс-сотрудник ГИБДД Нижнего Тагила попал в федеральный реестр коррупционеров

Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пополнился ещё одним экс-сотрудником правоохранительных органов из Нижнего Тагила. На этот раз в список попал бывший инспектор ГИБДД экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Роман Овчинников.

Согласно опубликованной на сайте Госслужбы информации, Овчинников был уволен в соответствии с частью 1 статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 3 статьи 71 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Бывший полицейский был внесён в реестр 8 августа 2022 года. По информации АН «Между строк», Овчинников за определённое вознаграждение помогал курсантам автошкол сдавать экзамены на права.

«Данный сотрудник, о котором идёт речь, уволен из системы МВД в связи с утратой доверия. Больше он никогда не сможет устроиться на службу в органы внутренних дел. В настоящее время точка в этой криминальной истории не поставлена, расследование, проводимое следственными органами, ещё не завершено», — сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

На момент публикации Роман Овчинников является единственным экс-сотрудником МУ МВД России «Нижнетагильское», внесённым в реестр за 2022 год. Напомним, что в 2021 году Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор экс-инспектору ГИБДД Нижнего Тагила Виктору Храмцову. Бывший капитан РЭО ГИБДД города принимал экзамены на право управления автомобилем и выдавал водительские удостоверения, получая от будущих водителей взятки. Виктор Храмцов числится в реестре коррупционеров с 1 марта 2021 года. Кроме Овчинникова и Храмцова, в реестре также находятся экс-инспекторы ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Четкарёв, Андрей Бабенков и Сергей Лыхин.