ESET предупредила пользователей WhatsApp о фишинговой атаке

Разработчики антивируса ESET обратились к пользователям популярного мессенджера WhatsApp с предупреждением быть бдительными и не поддаваться новой фишинговой атаке, сообщают «Известия».

Уточняется, что на этот раз мошенники рассылают пользователям письма на электронную почту, в которых сообщают об окончании подписки на сервис, после чего крадут платёжные данные.

«Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp. В нём сообщается, что пробный период использования мессенджера завершён. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платёжную информацию. Ссылка ведёт на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты», — отмечается в пресс-релизе ESET.

Эксперты также напомнили, что пользователи мессенджера могут легко поверить в реальность рассылки, так как в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования, пока с января 2016 года не стал абсолютно бесплатным.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Global Look Press