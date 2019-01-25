«Ельцин-центр» в Москве эвакуирован из-за угрозы взрыва

Около 30 человек эвакуировано из помещения «Ельцин-центра» в центре Москвы из-за угрозы взрыва, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«После сообщения об угрозе взрыва из помещений "Ельцин-центра", расположенного на улице Большая Полянка в Москве, эвакуировано порядка 30 человек», — сказал собеседник агентства.

Помещения будут обследованы кинологами, добавил он.

Напомним, 24 и 25 января правоохранительные органы в регионах Сибири и Дальнего Востока провели массовые эвакуации административных зданий, больниц и школ из-за сообщений о якобы заложенных бомбах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.