Эксперты создали модель распространения коронавируса по городам России

Аналитики сообщества Open Data Science, используя данные сервиса путешествий «Туту.ру» о перемещениях пассажиров на самолётах, поездах и автобусах за апрель 2019 года, создали модель распространения коронавирусной инфекции по российским городам, пишут «Ведомости».

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах. Уникальная модель, которая учитывает российскую особенность большого числа далёких городов и низкой плотности населения, опубликована с полностью открытым кодом — любой исследователь может самостоятельно её запустить, модифицировать или доработать. Графическую модель распространения эпидемии можно посмотреть здесь.

Авторы модели выяснили, что во многих российских городах борьба с инфекцией продлится до сентября и дольше. Ещё одним выводом стало то, что очень эффективно распространение болезни снижает совокупность самоизоляции жителей с ограничениями движения транспорта: например, при сценарии, где сохраняется 100% трафика между городами и люди не стараются самоизолироваться, Москва набирает 10 000 одновременно инфицированных за 25 дней (отправной точкой считается 22 марта с условно 0 заражённых), а через 13 дней в городе будет уже больше 100 000 случаев заражения. Если же остаётся только 10% от трафика перевозок и люди внутри городов стараются самоизолироваться, то порог в 10 000 одновременно заражённых столица достигнет через 33 дня с начала прогнозирования, а в 100 000 инфицированных — на 51-й день.

«Социальная изоляция позволяет снизить пик и растянуть заболевание на более длительный срок, тем самым не перегружая медицинскую систему. В большинстве сценариев под основным ударом оказывается Москва, но если быстро ограничить перемещения граждан, то восточная часть страны пострадает меньше», — заявляют аналитики.

Сильно централизованная транспортная система России, с одной стороны, негативно влияет на распространение вируса, но с другой — позволяет быстро пресечь распространение болезни, отмечают аналитики: из-за высокой централизации транспортных потоков жители крупных городов подвергаются большей опасности и несут большую ответственность, что делает оправданными карантинные меры, недавно принятые в Москве, считают эксперты.

Напомним, в Москве и Московской области с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции. Людям разрешается выходить из дома только для того, чтобы купить продукты и лекарства, пойти на работу, выкинуть мусор, обратиться за медицинской помощью или выгулять животных. О введении подобных мер также объявили в правительствах Свердловской, Калининградской, Мурманской и Вологодской областей, о намерении их ввести заявили в Башкирии и Курской области.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая. Большинство из них отмечено в Москве: за сутки число больных COVID-19 в столице выросло на 212 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».