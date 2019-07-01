Эксперты сообщили о переплате за коммуналку жителями Екатеринбурга и Челябинска

В двух уральских городах — Екатеринбурге и Челябинске — тарифы ЖКХ превышают установленные государством пределы, со ссылкой на отчёт Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пишет РИА Новости.

Фактический рост тарифов в Екатеринбурге составил 8,6%, в Челябинске — 5,4%. Всего с проблемой завышенных тарифов столкнулись жители десяти городов-миллионников: кроме уральских столиц, в список попали Красноярск (8,3%), Волгоград (7,6%), Ростов-на-Дону (8,8%), Омск (9%), Воронеж (8,8%), Самара (5,7%), Казань (5,7%) и Новосибирск (5,2%).