Эксперты фестиваля «Браво!» высоко оценили спектакли театров Нижнего Тагила

Вчера, 14 октября, Нижний Тагил посетили эксперты Свердловского областного конкурса театральных работ фестиваля «Браво!». В этом году два тагильских театра стали призёрами престижного конкурса и их постановки вошли в шорт-лист премии. Из-за пандемии коронавируса традиционный осмотр на одной сцене отменился, поэтому критики фестиваля «Браво!» лично приехали оценить спектакль «Головлёвы. Маменька» Нижнетагильского драматического театра и постановку «Кукольный голос» Нижнетагильского театра кукол. Для экспертов прошли спецпоказы.

В шорт-лист фестиваля-конкурса «Браво!» попало 24 театральные работы из 136 заявленных. Из Нижнего Тагила было представлено три постановки: «Головлёвы. Маменька» и «О любви» драматического театра, а также «Кукольный голос» театра кукол. По итогу все заявленные спектакли признаны лучшими.

Из-за пандемии, организаторы фестиваля отменили итоговый праздничный концерт в Екатеринбурге. В этом году, члены комиссии лично приезжают в областные театры, чтобы посмотреть спектакли, обсудить их с артистами и вручить победную статуэтку. Всего критикам предстоит посетить 17 театров региона. В Нижний Тагил приехал член Правления Свердловского отделения СТД РФ Лев Закс, научный руководитель Школы театральной критики Свердловского отделения СТД РФ Наталия Щербакова и театральный критик Алексей Кокин.

Кроме просмотра-обсуждения спектаклей, прошла официальная пресс-конференция, на которой присутствовали член экспертной комиссии фестиваля «Браво!» Лев Закс, директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева, начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин и директор драматического театра Ольга Анисимова.

Перед пресс-конференцией Лев Закс успел увидеть экспериментальную постановку «Кукольный голос». Критик высоко оценил спектакль, отметил профессионализм тагильских кукольников и их работу на сцене.

«Театр – это особенное искусство. И в Нижнем Тагиле это искусство есть, в нём есть театры, независимо от того попадают они на фестивали или нет. Живому нормальному человеку – нужен живой нормальный театр. И я вас поздравляю, что в этом городе с театрами – всё нормально», – говорит эксперт.

Во время брифинга директор театра кукол Татьяна Ткачёва рассказала, что спектакль «Кукольный голос» режиссёра Натальи Молокановой создавался к 75-летию юбилея театра. В течение 8 месяцев была проделана огромная работа: использовались сложные куклы, механика.

Директор драматического театра Ольга Анисимова отметила, что их спектакли «Головлёвы. Маменька» и «О любви» – серьезные, сильные постановки, которыми гордится коллектив театра.

Начальник управления культуры Светлана Юрчишина поздравила руководство театров за участие в старейшем областном фестивале и поблагодарила критиков за их труд.

«Безусловно, я горжусь театрами Нижнего Тагила. У нас работают настоящие профессионалы, всегда есть, что показать зрителям. Мы не первый год попадаем в афишу фестиваля «Браво!», и это говорит о том, что театр готов показывать продукт, который интересен не только критикам, но и широкой публике. Благодаря участию в таких фестивалях, наши театры прославляют город, в котором работают и радуют жителей», – делится Светлана Юрчишина.

Встреча с областными критиками завершилась просмотром спектакля «Головлёвы. Маменька». Критики похвалили работу режиссёра Данила Безносова и игру актёров, в частности артистки Ирины Цветковой в роли Арины Головлёвой. Специальный показ постановки «О любви» был отменен из-за болезни одного из актёров.