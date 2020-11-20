Экс-замминистра экономики Свердловской области отправили в колонию на 5 лет за мошенничество с деньгами пайщиков по делу «Бухты Квинс»

Суд Екатеринбурга признал виновным бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова в мошеннических действиях с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Ему назначили 5 лет колонии общего режима.

Напомним, в 2010 году началось строительство посёлка «Бухта Квинс» на берегу екатеринбургского озера Шарташ, но уже через 2 года стройка остановилась, а постепенно возобновлять строительство начали только в 2015 году. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Изначально обвиняемых было трое: бард Александр Новиков, его бывший деловой партнёр Михаил Шилиманов и их помощница Лариса Ассонова. Последняя признала свою вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Её дело выделили в отдельное производство. В 2018 году ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, с ноября 2010 года по декабрь 2012 года Михаил Шилиманов вместе с Ассоновой присвоили себе деньги 65 пайщиков кооператива.

«Шилиманов часть денежных средств, поступавших от пайщиков и находящихся на расчётных счетах ПЖСК “Бухта Квинс”, по подложным основаниям перечислял на расчётные счета юридических лиц, фактически не выполнявших работы и не оказывающих услуги на вышеуказанном объекте строительства. Обналиченные денежные средства, полученные от пайщиков кооператива, в сумме не менее 28 млн рублей Шилиманов и Ассонова присвоили и распределили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд также постановил взыскать с Шилиманова в пользу ЖСК «Бухта Квинс» 28 млн рублей. Он был взят под стражу в зале суда. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Дело «Бухты Квинс» окончательно было направлено в прокуратуру в начале августа этого года — сразу после того, как было закрыто дело в отношении шансонье Новикова в связи с отсутствием состава преступления.