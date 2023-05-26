Экс-сотрудник отдела по борьбе с наркотиками из Нижнего Тагила попал в федеральный реестр коррупционеров

Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пополнился ещё одним экс-сотрудником правоохранительных органов из Нижнего Тагила. На этот раз в список попал бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Николаев.

Согласно опубликованной на сайте Госслужбы информации, Николаев был уволен в соответствии с частью 1 статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 13 части 1 статьи 12 ФЗ «Обязанности полиции» и частью 3 статьи 71 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Эти статьи связаны с конфликтом интересов. Бывший полицейский был внесён в реестр 20 марта 2023 года.

«Этот сотрудник уволен из системы МВД в связи с утратой доверия. Больше он никогда не сможет устроиться на службу в органы внутренних дел», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Сергей Николаев не первый экс-сотрудник МУ МВД России «Нижнетагильское», внесённый в реестр. В 2022 году в список коррупционеров попал Роман Овчинников, а в 2021-м — Виктор Храмцов. Кроме перечисленных, в реестре также находятся экс-инспекторы ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Четкарёв, Андрей Бабенков и Сергей Лыхин.