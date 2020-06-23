Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества по обвинению в коррупции, пишет РИА Новости.

Местное издание «24kg» отмечает, что Атамбаев отказался выступать с последним словом, он отрицает обвинения.

Суд признал его виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева: в 2006 году его осудили на 16 лет и 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, однако в 2013 году Батукаева освободили досрочно по медицинским основаниям (врачи якобы обнаружили у него рак). Обвиняемыми по делу об освобождении Батукаева проходят 19 человек, в том числе врачи и лаборант, подделавшие медицинские справки, представители государственной службы исполнения наказания и другие высокопоставленные чиновники.

Экс-президента Атамбаева также обвиняют в хищениях при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его резиденции. Он возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год.