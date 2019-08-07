В Киргизии спецназ безуспешно попытался задержать экс-президента Атамбаева (ВИДЕО)

В Киргизии спецназ попытался взять штурмом дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, пишет «Дождь». Бойцы подразделения специального назначения ворвались на территорию резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш и попытались задержать бывшего главу государства. Рядом с резиденцией в момент штурма находились несколько сотен сторонников Атамбаева и журналисты.

Спецназ начал штурм дома и открыл стрельбу, в результате несколько человек, в том числе находившиеся там журналисты, получили травмы. По последним данным, в больницы попали 15 человек. Сторонники Атамбаева попытались помешать захвату дома и начали строить баррикады. В Государственном комитете нацбезопасности подтвердили проведение операции по задержанию Атамбаева, однако отметили, что бойцы не использовали боевое оружие и применяли только резиновые пули.

Позже СМИ сообщили о задержании Атамбаева — по их данным, его вывели из дома и увезли в неизвестном направлении, однако эту информацию опровергли. Дочь бывшего президента Алия Шагиева заявила, что её отец находится в Кой-Таше и его никто не задерживал. При этом она назвала «наглой ложью» информацию о том, что экс-президент находится в безопасности.

Позже сторонники Атамбаева смогли прорваться на территорию резиденции и спецназ начал отстреливаться. В какой-то момент на территории резиденции начался пожар. В 22:30 по местному времени (19:30 мск) сторонники Атамбаева зашли в резиденцию, в результате часть спецназовцев сдалась, у них забрали оружие. Местное издание «Кактус.Медиа» сообщило, что часть бойцов отошла на второй и третий этажи дома и продолжила отстреливаться, но через несколько минут дом бывшего президента был полностью освобождён от спецназовцев.

Позже появилась информация, что журналисты киргизских СМИ, которые с места событий освещают спецоперацию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, перестали выходить на связь с редакциями. Сообщалось, что в селе отключили электричество и почти не работает связь. Сторонники Атамбаева ожидали новой попытки штурма и укрепляли баррикады.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в Бишкек, сообщили в пресс-службе главы государства. Причины экстренного возвращения президента из отпуска там не уточнили.

Алмазбек Атамбаев стал президентом Киргизии в 2011 году. Он покинул эту должность в 2017 году после окончания своего президентского срока. На следующих выборах победу одержал Сооронбек Жээнбаев, которого поддержал Атамбаев. После выборов отношения бывшего и нынешнего президентов ухудшились. В начале июня 2019 года Атамбаев принял участие в митинге, в ходе которого критиковал Жээнбаева.

В конце июня парламент Киргизии решил снять неприкосновенность с Атамбаева: прокуратура заподозрила бывшего президента в незаконном завладении участком, освобождении криминального авторитета, незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконным поставкам угля на ТЭЦ. На фоне этих событий 24 июля Атамбаев улетел из Киргизии в Россию на частном самолёте с российской авиабазы в городе Кант. Своё решение он объяснил тем, что опасается задержания и провокаций. В Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным, по итогам встречи Путин заявил, что Киргизия нуждается в политической стабильности и «все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».