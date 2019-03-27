Экс-министр Абызов, обвиняемый в хищении 4 млрд рублей, приехал в Россию на день рождения Дворковича

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию на день рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, заявил в телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Телеканал «Царьград» также обращает внимание, что Михаила Абызова задержали 26 марта — в день рождения бывшего вице-премьера. Источники издания предполагают, что политик приехал специально для поздравления бывшего коллеги, которому исполнилось 47 лет.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ: силовики попросили одного из близких друзей бывшего политика «заманить» его на родину, убедив, что здесь его не будут преследовать. Уточняется, что Абызова попросил приехать один из влиятельных людей.

Напомним, экс-министра «Открытого правительства» задержали в Москве 26 марта по подозрению в афере на четыре миллиарда рублей, также ему предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.