Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск по подозрению в растрате 34 млрд рублей

Следственный комитет заподозрил бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича в растрате 34 миллиардов рублей, он объявлен в розыск, со ссылкой на зампредседателя СК Игоря Краснова пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2017 году Данкевич вступил в «преступный сговор» с руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс» — заёмщиками «Открытия», которые выпустили и разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в тысячу рублей. Подозреваемый, зная, что реальная стоимость облигаций равна менее половины от их номинала, дал указание купить их по полной стоимости. Получив деньги, «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в банке. В расследовании дела принимают участие сотрудники ФСБ.

В конце прошлого года в СК рассказали, что расследуют уголовное дело против бывших руководителей банка, не уточняя, о ком идёт речь. Отмечалось, что в результате сделок обеспеченные недвижимостью кредиты были заменены на нерыночные облигации «01 Групп».

В августе 2017 года ЦБ объявил о санации «Открытия», после этого в банке сменилось руководство.