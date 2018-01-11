ЦБ возбудил дело в отношении бывших собственников банка «Открытие»

Управление обеспечения прав инвесторов Центробанка России возбудило в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» дела об административных правонарушениях за нарушение порядка приобретения более 30% акций банка «ФК Открытие», со ссылкой на пресс-релиз «Открытие Холдинга» пишет «Интерфакс».

По состоянию на 28 августа 2017 года группа компаний, включая «Открытие Холдинг», «Открытие Н» и банк «Траст», являлась владельцем 74,45% акций банка «ФК Открытие». При этом банк «Траст», которому принадлежали 7,86% акций банка «Открытие», 28 августа приобрёл 100% акций НПФ РГС, который, в свою очередь, владел 4,97% акций банка «Открытие». В результате этой сделки НПФ РГС вошёл в группу компаний — владельцев акций банка «Открытие», общий объём акций которых превысил 75%.

Согласно законодательству, акционерам и владельцам ценных бумаг должна была быть направлена оферта, но этого не было сделано. В этот же день банк «Открытие» купил почти 100% «Траста». Дело об административном правонарушении было заведено, в частности, на «Открытие Холдинг» и «Открытие Н».

«Эти компании в указанный период не приобретали акции НПФ РГС, банка "Траст" и каких-либо других компаний, а также не выступали сторонами указанной сделки», — говорится в сообщении холдинга.

«Открытие Холдинг» напоминает, что обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юрилицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы. В холдинге считают замечание Центробанка, что «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» входили в группу лиц и поэтому являются нарушителями, юридически необоснованным.

«Открытие Холдинг» отмечает, что сделки по приобретению НПФ РГС и банка «Траст» были проведены за день до введения временной администрации «по настойчивому требованию самого Центробанка в рамках консолидации активов, которая была непременным условием проведения санации банка "ФК Открытие"». «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» выразили недоумение в связи с возбуждёнными в их отношении административными делами.

«Любые наложенные на них санкции компании будут оспаривать в судебном порядке», — отмечается в пресс-релизе холдинга.

Напомним, «ФК Открытие» находится на санации в фонде ЦБ. В декабре регулятор предоставил банку капитал почти на полтриллиона рублей, что позволит «Открытию» соблюдать нормативы достаточности капитала на индивидуальной основе, указано в сообщении ЦБ. Средства получат также структуры группы банка: страховая компания «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды. Деньги от ЦБ не получит только банк «Траст», формально находящийся у «ФК Открытие» на санации.