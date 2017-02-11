Экс-глава ФТС объявил о готовности «мыть туалеты»

Бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов заявил, что готов выполнять любую работу, которую поручит ему президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает RNS.

Экс-глава российской таможенной службы, со скандалом ушедший в отставку, ожидает решения президента о новом месте своей работы.

«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать всё: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня всё в порядке», – пояснил он.

По словам Бельянинова, он намерен продолжить работать в госслужбе.

«Я в третий раз оформил пенсию в своей жизни, надеюсь, что заработаю на четвёртый», – добавил он.

В августе 2016 года источники RNS говорили, что Бельянинов является кандидатом на пост председателя правления Евразийского банка развития. При этом собеседники издания утверждали, что осенью того же года начнётся предметное обсуждение о новом назначении экс-руководителя ФТС.

Напомним, Бельянинов ушёл в отставку с поста главы ФТС в июле 2016 года, службой он руководил в течение десяти лет. До этого стало известно, что в ходе обысков у него дома следователи обнаружили крупные суммы наличных (как в рублях, так и в валюте), которые сам Бельянинов называл личными накоплениями. В декабре прошлого года источники «Коммерсанта» сообщили, что следователи вернули Бельянинову изъятые у него деньги и ценности; кроме того, по данным издания, бывшему руководителю ФТС уже предложили «несколько важных должностей».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»