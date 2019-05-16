Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман впервые высказался о строительстве храма у Театра драмы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радио «Эхо Москвы» высказался против застройки сквера и заявил, что губернатор Евгений Куйвашев расплатился этим местом «за какие-то личные услуги».

«Послушайте, я веду себя выдержанно, потому что от меня многое зависит, я вижу, как разгорается костёр, и не собираюсь туда плескать керосин. Жители разделились на две части: одни, выпучив глаза, за храм, вторые — за сквер. Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Я считаю, что вообще ничего нельзя строить в скверах. Это принципиальная моя позиция, и она никогда не менялась», — заявил Ройзман.

Напомним, екатеринбуржцы протестовали у театра три дня. В первый день, 13 мая, они бились за сквер больше десяти часов. Задержали активистку Алёну Смышляеву, забравшуюся на дерево. 14 мая горожане снова вышли бороться за сквер. Начались массовые задержания. В тот же день «заминировали» епархию. Продолжили бороться и 15 мая — сквер защищал ОМОН с дубинками, людей не пускали на набережную. По разным данным, было задержано от 33 до более 60 человек.