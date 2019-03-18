Экс-директор лагеря «Сямозеро» и её заместитель получили по 9,5 лет колонии по делу о гибели 14 детей

Петрозаводский городской суд назначил по девять с половиной лет колонии общего режима бывшему директору лагеря «Сямозеро» Елене Решетовой и её заместителю Вадиму Виноградову по делу о гибели 14 детей на Сямозере, пишет «Интерфакс».

Бывшему инструктору парк-отеля Павлу Ильину, также проходившему по делу, вынесен оправдательный приговор.

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоёму на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.