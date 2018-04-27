Экс-депутат НТГД Вячеслав Горячкин стал замдиректора ГЛК «Гора Белая»

Бывший депутат Нижнетагильской гордумы Вячеслав Горячкин устроился на работу в ГЛК «Гора Белая», рассказали АН «Между строк» сотрудники горнолыжного комплекса. По словам собеседников агентства, коллективу Горячкина ещё не представили, но он уже около двух недель исполняет обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части. Напомним, в октябре прошлого года экс-депутат ушёл с поста директора по персоналу Нижнетагильского завода металлоконструкций, объяснив свой уход давлением на руководство предприятия со стороны мэра Сергея Носова, с которым у Горячкина конфликт.

«Да, с осени я нигде не работал, большинство предложений были из-за пределов города и даже области. Недавно пригласили на “Гору Белую” и я согласился. Здесь хороший коллектив, интересная работа, амбициозные планы», — подтвердил АН «Между строк» своё назначение Вячеслав Горячкин.

10 сентября 2017 года самовыдвиженец Вячеслав Горячкин проиграл на выборах в округе № 9 директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову менее 10% голосов. В предыдущем созыве гордумы директор по персоналу НТЗМК представлял «Единую Россию», но на выборах 2017 года лишился поддержки секретаря местного отделения партии Сергея Носова. Считается, что Горячкин попал в «чёрный список» главы Нижнего Тагила ещё в 2015 году, когда депутат поддержал жителей Рудника им. III Интернационала, выступивших против строительства вблизи их домов полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса дочерней структурой «Ростеха». После вмешательства прокуратуры Ленинского района, указавшей на нарушения при выделении участка под полигон, гордума и администрация были вынуждены отменить своё решение, но победа жителей микрорайона тесно ассоциировалась с поддержкой Горячкина.