Экс-депутат гордумы Нижнего Тагила и бывший топ-менеджер «Уралвагонзавода» Андрей Палатов выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Первоуральска

Бывший GR-директор «Уралвагонзавода» Андрей Палатов подал документы на участие в конкурсе на должность главы Первоуральска. По данным СМИ, кандидатуру действующего руководителя управления по работе с органами власти Первоуральского новотрубного завода поддержали руководители ведущих местных предприятий.

Напомним, Андрей Палатов параллельно работе на УВЗ являлся депутатом городской думы Нижнего Тагила. Был председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. В 2020 году переехал в Первоуральск.

Отметим, мэра Первоуральска выбирают депутаты городской думы. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов уже начала работу. Заявки от претендентов на должность принимают до 17 августа. День, когда состоится назначение, пока неизвестен. Но полномочия у действующего мэра Игоря Кабца закончатся в октябре.