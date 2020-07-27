Экс-биатлонист Антон Шипулин заразился коронавирусом

Олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной думы Антон Шипулин сообщил в Instagram, что он и его семья заболели коронавирусом.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — тёща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и тёща переносим болезнь в лёгкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — написал Шипулин.

Он также призвал подписчиков серьёзнее относиться к пандемии.

«Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу "назло маме отморожу уши". Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках. Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!» — написал Шипулин.

Ранее о заражении коронавирусом сообщали депутат Госдумы Дмитрий Ионин и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Впоследствии оба политика успешно излечились от вирусной инфекции.