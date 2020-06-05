Уральский депутат Госдумы Дмитрий Ионин заболел коронавирусом

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что заболел коронавирусом. В настоящее время решается вопрос о его госпитализации.

Как пишет Znak.com, сейчас парламентарий находится в екатеринбургской городской больнице № 24, ему должны сделать компьютерную томографию и взять биохимический анализ крови. Депутат сообщил, что он не знает, где мог подхватить инфекцию.