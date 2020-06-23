Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса, пишет E1.ru.

По словам Ройзмана, сегодня его должны выписать из больницы.

«Сижу сейчас в палате, жду, когда меня отпустят. Получил два отрицательных теста. Кроме того, мне сделали кардиограмму, КТ и рентген, который показал фиброз — остаточные повреждения в лёгких. Так что впереди у меня гимнастика и реабилитация. Не уверен, что смогу вернуться к пробежкам, так как есть одышка. Сейчас посмотрю, как дойду до машины», — рассказал он.

Также экс-мэр поблагодарил медицинский персонал 40-й больницы, в которой его лечили от коронавируса.

Напомним, 8 июня Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, болезнь проходила почти бессимптомно и он находился на самоизоляции, но затем, после того как пришли результаты КТ, его госпитализировали. Исследование показало поражение лёгких.