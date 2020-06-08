Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусной инфекций, сообщил сам Ройзман на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, он сдал анализ после того, как у него поднялась температура до 37 градусов, а также заложило уши и заболело горло.

«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь», — написал Ройзман.

Он попросил горожан относиться к инфекции серьёзнее.

«Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» — написал экс-глава города.

В Свердловской области на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 7668 человек, 3273 из них выздоровели, 43 умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».