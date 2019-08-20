Экипаж аварийно севшего в Подмосковье лайнера представили к госнаградам. Что им полагается

Пилоты и бортпроводники самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», севшего в кукурузном поле в Подмосковье, представлены к государственным наградам: командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев Российской Федерации, а бортпроводники награждены орденами Мужества, пишет E1.ru.

Звание Героя России даёт большое количество привилегий: перед получившими его встанет выбор — либо ежемесячные финансовые поступления, которые составят 63708 рублей, либо определённые льготы. В список льгот будут входить бесплатный проезд на всех видах городского транспорта и электричках, бесплатные стоматологические услуги, освобождение от оплаты всех услуг ЖКХ и капремонта, бесплатное посещение галерей, выставок, музеев, поступление детей в военные вузы вне очереди, бесплатная поездка в санаторий и обратно на любом виде транспорта.

Кроме того, пилотам не нужно будет платить никакие налоги; размер социальных выплат, таких как пенсия или пособие по инвалидности, для них будет повышен; они и члены их семей всегда смогут бесплатно лечиться во всех видах клиник, их не смогут сократить на работе, путёвки в санатории они смогут получать бесплатно, им будут предоставляться бесплатные земельные участки от государства, покупать билеты на поезда и самолёты они смогут без очереди. Также они смогут бесплатно пользоваться залами вокзалов и аэропортов, предназначенными для делегаций, у них будут три дополнительные недели неоплачиваемого отпуска в год, им положены бесплатные похороны с воинскими почестями и надгробие за счёт государства.

Другие члены экипажа — Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина — получили ордена Мужества. Обладателям таких наград положены обязательная единовременная президентская выплата — пять их месячных окладов, выходное пособие при увольнении (от двух до семи окладов плюс награда), звание ветерана труда при выходе на пенсию, а также скидка на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в «Уральских авиалиниях» отметили, что все члены экипажа получат от компании денежную премию.