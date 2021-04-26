Екатеринбургская епархия отменила пасхальный крестный ход

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сообщил в своём телеграм-канале, что Екатеринбургская епархия отказалась от крестного хода на Пасху, пишет 66.ru.

«С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного крестного хода по улицам Екатеринбурга», — написал священник.

Он добавил, что в пасхальную ночь праздничные службы пройдут во всех храмах епархии.

«Архиерейское богослужение начнётся в Пасху в полночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ждём прибытия благодатного огня из Иерусалима. Как и в прошлом году, эта святыня прибудет на Урал через Москву», — отметил он.

Ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти Свердловской области отменили демонстрацию 1 мая и шествие Бессмертного полка.