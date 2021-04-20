Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие 9 мая

Организаторы патриотической акции «Бессмертный полк» отказались от планов проведения всероссийского шествия 9 мая, со ссылкой на сопредседателя центрального штаба Общероссийского общественного движения Елену Цунаеву пишет РИА Новости.

По её словам, 9 мая 2021 года акция пройдёт в онлайн-формате, шествие может пройти 24 июня при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы, как организаторы, сможем всё-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате. Дата, которую бы мы хотели назвать, — это 24 июня», — сказала Елена Цунаева.﻿﻿﻿﻿

Традиционно шествие «Бессмертного полка» проводится 9 мая. В 2020 году из-за эпидемии все мероприятия были сокращены или перенесены, а народную акцию решили перенести на 26 июля. Однако позже акция была полностью отменена.