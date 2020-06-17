Екатеринбургская епархия объявила недействительными богослужения схиигумена Сергия

Екатеринбургская епархия объявила недействительными и безблагодатными все церковные таинства, которые схиигумен Сергий (Романов) совершает до решения епархиального суда, со ссылкой на официальное заявление епархии пишет Znak.com.

По словам представителей РПЦ, отцу Сергию предписано «нести тихий молитвенный монашеский подвиг на территории мужского Иоанно-Богословского скита, который расположен в непосредственной близости от Среднеуральского монастыря». Поведение схиигумена, который ежедневно делает новые заявления и продолжает проводить службы, в епархии назвали непослушанием священноначалию.

«Ради умирения ситуации настоятельница Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" игумения Варвара (Крыгина) по благословению Правящего Архиерея приняла решение вместе с верными Церкви и своим монашеским обетам сёстрами временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, в Екатеринбургской епархии отметили, что хотят разрешить ситуацию «в мирном духе, с христианской любовью и в строгом соблюдении канонических правил Церкви».

Стоит отметить, что сегодня в монастырь приехала многочисленная паства схиигумена, для которой Сергий провел обряд соборования, несмотря на то, что ему это запрещено. Кроме того, схиигумена сегодня посетили представители ФСБ и полиции.

Напомним, конфликт схиигумена Сергия с Екатеринбургской епархией начался после публикации священником проповеди на YouTube, в которой он заявил, что во время пандемии не нужно закрывать храмы, а ситуация с COVID-19 специально срежиссирована для чипизации населения. После этого Сергию было запрещено проповедовать, но он не подчинился. По указу миторополита Кирилла схиигумена призвали к церковному суду. До его вердикта отец Сергий запрещён в служении, совершении таинств, лишён права ношения наперсного креста, а также отправлен в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита монастыря Царственных страстотерпцев, который расположен через дорогу от Среднеуральского женского монастыря. Кроме того, Сергию запретили принимать исповедь, совершать таинства и требы, «включая чин экзорцизма», постригать в монахи, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита.

Первое заседание епархиального суда прошло 15 июня, но решение не было принято, поскольку схиигумен спешно удалился с него, успев лишь зачитать очередное выступление, не относящееся к сути дела. Следующее заседание было назначено на 26 июня.