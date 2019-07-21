Екатеринбург встал в пробках из-за ночного ливня (ФОТО, ВИДЕО)

За последние сутки в Екатеринбурге, из-за сильных дождей выпало 58 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 90 миллиметров. Сейчас в Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение.

Из-за ливневого дождя с грозами, прошедшего в ночь на 21 июля в Екатеринбурге случился транспортный коллапс — полностью затопило улицу Вилонова, на дублёре улицы Восточная образовалась река, в которой утонула машина. Ещё как минимум четыре автомобиля, по данным очевидцев, утонуло перед мостом на Блюхера. Местами высота воды достигла 40 сантиметров. Машины глохнут по всему городу.

По данным Е1, полностью парализовано движение на выезде из микрорайона Компрессорный. Также невозможен проезд в районе улицы Норильская —там сломался железнодорожный переезд. По всему городу наблюдаются проблемы в работе светофоров. На ЕКАД дорогу автомобилистам преградило поваленное непогодой дерево.

Из-за поваленных непогодой деревьев пострадало несколько автомобилей, припаркованных во дворах, и затруднён выезд с некоторых придомовых территорий.

Водители стараются в режиме онлайн информировать друг друга об опасных участках города.

В Кольцово пришлось задержать вылет нескольких рейсов, а некоторые прилетающие самолёты перенаправлялись в Пермь. В терминале А ночью прозвучал сигнал пожарной тревоги, но он оказался ложным, поэтому эвакуация пассажиров не потребовалась.

Не пощадила стихия и жилые дома — в многоэтажке на Куйбышева, 115б треснул пополам потолок. Как рассказал хозяин квартиры, аварийная служба отказалась приехать. На Большакова, 17 затопило подъезд, в котором два года назад сделали некачественный ремонт.

Также очевидцы сообщают, что в разных районах провалился асфальт.

В городе-спутнике Екатеринбурга — Берёзовском полностью затопило парк.