Екатеринбург стал одним из лидеров по распространению ВИЧ

Городами – лидерами по распространению ВИЧ в России стали Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова участникам молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», пишет ТАСС.

«Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург – это точки, которые сегодня на нашей карте горят», – сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что «у нас две эпидемии – наркомании и ВИЧ-инфекции», и они географически совпадают.

Отвечая на вопрос, нужно ли проводить анализ на наличие ВИЧ при поступлении в вуз, Попова сказала что не видит для этого оснований.

«Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать», – сказала она.

Напомним, осенью 2016 года врачи из Екатеринбурга заявили об эпидемии смертельного вируса в области. Позже они отказались от своих слов, но информация нашла подтверждение. Оказалось, что каждый 50-й житель уральской столицы болен.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости