Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России

Экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену на два года продили вид на жительство в России. Об этом сообщила в фейсбуке официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова упомянула об этом в контексте статьи бывшего замдиректора ЦРУ Майкла Морелла, в которой пишет, что инаугурация избранного президента Дональда Трампа – «отличная возможность» для Путина «сделать подарок» – выдать США Сноудена.

Ранее Трамп публично назвал Сноудена «шпионом» и призвал Россию экстрадировать его.

Напомним, Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил политическое убежище в России на условии прекращения действий против правительства Соединенных Штатов.

В 2014 году Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство.

В начале 2016 года Сноуден заявил о желании вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства». На родине ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Агентство новостей «Между строк»