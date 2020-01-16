«Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Депутаты «Единой России» единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина, выдвинутую президентом РФ на пост премьер-министра, со ссылкой на одного из участников заседания фракции пишет ТАСС.

По данным источника, во время встречи с фракцией «Единая Россия» Мишустин анонсировал изменения в правительстве. Депутат от «Единой России» Ирина Яровая, в свою очередь, заявила РИА Новости, что состав правительства на встрече Мишустина с фракцией не обсуждался.

Информацию о поддержке подтвердила и советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Кандидат в премьеры присутствовал на заседании фракции. После «Единой России» Мишустин встретится с депутатами других думских фракций.

Представители «Единой России» занимают 341 из 450 мест в Госдуме. Голосование по кандидатуре Мишустина вся Госдума проведёт в 14:00 по московскому времени. Источник в КПРФ сообщил ТАСС, что эта фракция воздержится при голосовании Госдумы за кандидатуру Мишустина на пост премьера.

Напомним, Михаил Мишустин, возглавляющий Федеральную налоговую службу, был 15 января выдвинут президентом России Владимиром Путиным на пост премьер-министра. Такое решение было принято после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство, объявил об отставке. О намерении покинуть пост премьера Медведев заявил спустя несколько часов после выступления Путина с посланием Федеральному собранию, в котором президент предложил изменения в Конституцию. В частности, Путин заявил, что Госдуму надо наделить полномочиями утверждать не только премьер-министра, но и других членов правительства.