Единая дежурно-диспетчерская служба принимает по 700 обращений от жителей Нижнего Тагила ежедневно

Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила ежедневно принимают 700 обращений от горожан. В 2021 году операторы обработали более 256 000 звонков, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам руководителя МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города» Григория Омелькова, в 2021 году на базе ЕДДС продолжала работу горячая линия 112 по вопросам, связанным с пандемией коронавируса. Специалисты организации в круглосуточном режиме оказывали информационную помощь тагильчанам и после уточнения поступивших обращений направляли их в медицинские учреждения, социальные службы, волонтёские организации для консультации психологов.

Также специалисты ЕДДС координируют деятельность диспетчерских и аварийных служб ресурсоснабжающих предприятий города для оперативного устранения возникших аварийных ситуаций.