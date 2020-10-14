Двух жителей Нижнего Тагила задержали в Тюмени при покупке 1 килограмма метамфетамина

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила. При осмотре в их машине нашли почти килограмм метамфенамина, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«По версии следствия, мужчины решили заняться распространением наркотиков в Свердловской области. 30 апреля 2020 года они на машине поехали в Тюмень, где забрали из тайника почти 1 кг наркотического средства метамфетамин для его сбыта. Вскоре после этого автомобиль был остановлен на одной из улиц в Тюмени сотрудниками правоохранительных органов. На вопрос, имеются ли запрещенные вещества, был получен отрицательный ответ. В ходе досмотра машины под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели был обнаружен и изъят сверток с метамфетамином», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу, им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Материалы дела были направлены прокуратурой Тюменской области в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.